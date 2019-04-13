Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisarspor'un 49. yılını kutladı

yılını kutladı.

Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, kulübün 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Akhisar Belediyesi AK Parti meclis üyelerini ağırladı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Eryüksel, ligde kalma umutlarının yüksek olduğunu ve bugünlerde taraftara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Eryüksel, “1970 yılında kurulda kulübümüz, Yılmaz Atabarut Ağabeyimiz kurdu. O günden bugüne kadar küme düşmeyen tek takımız. İnşallah bir çok 49 yıllarda başarılarla yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse şehrimizin, taraftarlarımızın desteği gerekiyor. Özellikle bu haftalarda daha çok ihtiyacımız var. Gerçekten seyirci değil de taraftar olarak gelip kulübü desteklemelerini arzu ediyoruz. İnşallah biz bu ligin kalıcı takımıyız. Bu şekilde de devam edeceğiz" diye konuştu.

Akhisarspor'un Türkiye çapında bir sempatisi olduğunu belirten Valisi Ahmet Deniz, “Hem Manisamız açısından hem Akhisar'ın tanıtımı açısından hem kulübün mali açısından önemli. Türkiye Kupası ve Süper Kupası'nı alan Türkiye'de bir ilçe takımı yok. 6 tane Süper Kupa'yı alan takımlardan bir tanesi. Bu takımın kıymetini bilmek lazım, değerini bilmek lazım. Bu sene de büyük ihtimalle final oynayacak, inşallah belki de tekrar kupayı alacak. Bunlar küçümsenecek başarılar değildir. Şu anki konumu itibari ile de bu takım inşallah geçen haftaki Göztepe galibiyeti ile beraber bu yıl biz inanıyoruz, herkes sahiplenecek. Başkanımızın dediği gibi taraftar gerçekten kulübe sahip çıkarsa bu takım ligde kalacaktır ve kalmalı da. Ben 4-5 ay önce geldim buraya, başka yerde de görev yaparken Türkiye'nin her yerini gezdiğim için biliyorum. Akhisar'a karşı inanılmaz bir sevgi var, bunlar çok güzel, futbolun güzelliği de budur” dedi.

Öte yandan 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma öncesi Akhisarspor bugün saat 18.00'de İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan hareket ederek Ankara aktarmalı Erzurum'a gidecek. Takımda cezalı olan Sissoko ve sakatlığı süren Mustafa Yumlu ile hafif sakatlığı bulunan Miguel Lopes kadroya alınmadı.