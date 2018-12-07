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Manisa Valisi Deniz, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendisine ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı.


Vali Deniz'in Valilik önünde karşıladığı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Deniz'in makamında bir süre sohbet edildi. Vali Yazıcı, Vali Ahmet Deniz'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Deniz de nazik ziyaretlerinden dolayı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.

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