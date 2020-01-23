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Manisa Valisi Deniz: “Hasar tespit çalışmaları için ekipler sahada”

Manisa Valisi Ahmet Deniz, akşam saatlerinde meydana gelen 5.

4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Deniz, “Beş metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda. Bize intikal eden bilgilere göre ağır hasarlı binalarımız yok” dedi.


Dün akşam saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Özellikle Musalar ve Selçikli mahallelerinde bazı evler hasar görürken, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Musalar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla görüşen Vali Deniz, son durum ile ilgili açıklama yaptı. Vali Deniz, “Dün geceden bu yana bütün birimlerimizle beraber vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbimize şükürler olsun can kaybı, ciddi bir yaralanma ve ciddi bir hasar yok. Hasar tespit ekiplerimizle köylerimizde çalışmalar başladı. Evlerde ciddi bir hasar var mı tespit edeceğiz. Devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız. Dün akşam depremden sonra dört vatandaşımız panik nedeniyle hastanelere gitmişti ve ayakta tedavi oldular. Beş metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda. Bize intikal eden bilgilere göre ağır hasarlı binalarımız yok. İnşallah akşam daha net bilgiler alacağız ama şu an itibarıyla önemli bir sıkıntı yok. Kızılay'ın gıda takviyesi ve ihtiyaç halinde çadır kurma konusunda devletin bütün birimleriyle buradayız” diye konuştu.

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