Manisa ve ilçelerine 160 yeni direksiyon eğitmeni

Manisa'da son 3 yıldır açılmayan “Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği” kursu yoğun talep üzerine Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı. Açılan 4 ayrı kursa Manisa ve ilçelerinden katılan toplam 160 kursiyer, eğitmen belgelerini almaya hak kazandı.

Manisa ve ilçelerinden gelen yoğun talep üzerine Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan “Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği” kursunu başarıyla tamamlayan 160 kursiyer belgelerini almaya hak kazandı.

Şoförleri eğitecek adayların “Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği” kursunun gelen yoğun talep üzerine açıldığını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Manisa Lisesi dersliklerinde gerçekleştirilen ve toplam 4 öğretmenimiz görev aldığı 200 saatlik kursumuz 5 hafta sürdü. Şu ana kadar açtığımız 4 ayrı kursumuzda eğitimi başarıyla tamamlayan toplam 160 kursiyer, direksiyon eğitmeni olarak önümüzdeki günlerde sürücü kurslarında görev almaya hazır hale gelecek.” dedi.

Kursiyerler veda gecesi düzenledi

Gerçekleştirilen eğitim sonunda kursiyerler ve eğitmenleri tarafından tertiplenen gecede, eğitim alan yeni eğitmenlerin kaynaşması ve tanışması amacıyla yemekli gece düzenlendi. Gerçekleştirilen geceye eğitmen ve kursiyerlerin yanı sıra, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sebahattin Yurt, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ile müdür yardımcıları Mustafa Tire, Gönül Öztürk ve Orhan Çelik katıldı.

Gecede konuşma yapan Kuşçuoğlu, açılan kursun işsizler için bir iş imkanı olduğunu vurguladı.

Kuşçuoğlu, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2019 yılında toplam 687 kurs açtığını ve bu kurslarda 10 bin 557 kursiyerin sertifikalandırıldığını sözlerine ekledi.

Gecede yapılan konuşmaların ardından, direksiyon eğitmenliği belgelerini almaya hak kazanan kursiyer, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.