Manisa ve İzmir'i sel vurdu, İzmir-İstanbul yolu kapanmak üzere

Çevredeki dere ve su kanallarının taşması suların debisini artırırken, bölgede tüm birimler alarma geçti. İzmir ve Manisa'da ise kentin bir çok noktasında da su baskınları meydana geldi.

İzmir ve Manisa'nın hemen hemen tüm bölgelerinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Son yılların en şiddetli yağışları hayatı felç ederken, sürücü ve vatandaşlar bölgede zor anlar yaşıyor. İki kentin bazı bölgelerinde ise su baskınları meydana geldi, onlarca ev ve iş yerini su bastı.

Vatandaşlar kepçe botlarla kurtarıldı

Öte yandan, Bölgede trafiğin kontrollü olarak ilerlediği, kara yolunda taşkınların meydana geldiği belirtildi. İtfaiye, emniyet, belediye ekipleri yoğun bir mücadele verirken, sular bölgelerden tahliye edilmeye çalışıyor.

Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar ise kepçe ve botlarla kurtarıldı. Spil Mahallesinde, Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait su kanalının taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Bölgedeki bazı aileler tahliye edildi. Vatandaşların, geçici bir süre Manisa Öğretmen Evinde konaklanmaları sağlandı. Bölgeye ise ambulans, itfaiye ve polis ekipleri takviye olarak gönderildi.

İzmir'de de durum ciddi, üç gündür yağış var

Öte yandan, İzmir'in bütün ilçelerinde yağışlar etkili olurken, özelikle güney bölgesi yağışlardan nasibini aldı. İzmir-Seyrek yolunda da trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlediği ve taşkınların meydana geldiği öğrenildi. Yine Foça'daki bazı evleri su bastı ve sular Foça Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da çalışmaları yerinde takip etti. İZBAN'daki Pancar İstasyonu'nu da su bastı ve alt geçit tamamen doldu. Yine İzmir'de yer yer baskınların meydana geldiği ve suların tahliye edildiği belirtilirken, bölgede tüm birimlerin alarmda olduğu belirtildi.