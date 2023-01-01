Manisa, yeni yıla huzur içinde girdi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 2022'yi 2023 yılına bağlayan gece kentteki kolluk kuvvetleri, acil çağrı merkezi ve hastanelerde incelemelerde bulundu. Yeni yıl için kent genelinde 2 bin 327 kolluk kuvvetinin görev yaptığını kaydeden Vali Karadeniz, 2022 yılının son bebeği olan Musab Umeyr Kılıç'a da çeyrek altın takarak ailesini kutladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni yıla saatler kala vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında olan jandarma ve polisleri ziyaret etti. Turgutlu Yolu Polis Uygulama Noktası ve Menemen Yolu Jandarma Uygulama Noktasında kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Karadeniz'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.

Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Vali Karadeniz, 2023'e nöbette giren personelin yeni yılını kutladı. Vali Yaşar Karadeniz, Şehir Hastanesi Acil serviste görev yapan sağlık personeli ve hasta vatandaşların da yeni yıllarını kutladı. Manisa Şehir Hastanesini de ziyaret eden Vali Karadeniz'i hastane girişinde Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Başhekim Serkan Saka tarafından karşılandı. Vali Karadeniz, yetişkin ve çocuk acil serviste yatan hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunurken, 2022 yılının son saatlerinde doğan Musab Umeyr Kılıç isimli bebeği ve ailesini de ziyaret ederek sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür diledi. Vali Karadeniz bebeğe çeyrek altın taktı.

Yeni yıl dolayısıyla Manisa'da il genelinde 3 bine yakın sağlık görevlisi ve 103 ambulansın görev yaptığı, 1802'si emniyet, 525'i de jandarma olmak üzere toplam 2 bin 327 kolluk kuvvetinin ve 251 itfaiye erinin kentte olumsuz bir durum yaşanmaması için nöbet tuttuğu bildirildi.