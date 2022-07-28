Manisa Yıldızspor'da Serdar Yercan dönemi

Kırmızı-siyahlı ekip 2022-2023 sezonu için teknik direktör Serdar Yercan ile anlaşmaya vardı. İmza töreninde açıklama yapan Serdar Yercan, “Hedeflerimizin örtüştüğü bir kulüpteyim ve çok heyecanlıyım. İnşallah yeni sezon istediğimiz gibi geçecek ve mutlu sona ulaşacağız” dedi.

Süper Amatör Lig ekibi Manisa Yıldızspor, teknik direktör Serdar Yercan'ı takımın başına getirdiğini açıkladı. Düzenlenen imza törenine Başkan Erhan Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve teknik direktör Serdar Yercan katıldı.

Serdar Yercan: “Heyecanlıyım”

Yeni sezona yeni bir heyecanla başlayacağı için mutlu olduğunu ifade eden Serdar Yercan, “Hedeflerimizin örtüştüğü bir kulüpteyim ve çok heyecanlıyım. Tanıdığım bir ekiple birlikte olacağım için çok mutluyum. Başkanımız Erhan Yıldız'a ve Sportif Direktörümüz Bülent Gökkaya'ya teşekkür ediyorum. Burada güzel bir oluşum var. İnşallah yeni sezon istediğimiz gibi geçecek ve mutlu sona hep birlikte ulaşacağız.ç” dedi.

Erhan Yıldız: “Her şey güzel olacak”

Manisa Yıldızspor Kulüp Başkanı Erhan Yıldız ise yaptığı açıklamada, “Gelecek sezon büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda görüş birliğine vardığımız Serdar Yercan hocamız ile anlaştık. Güzel bir birliktelik yakaladık. İnanıyoruz ki her şey güzel olacak. Ayrıca transferlerimizi tamamlamış olduk. Artık sezonun başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan teknik direktör Serdar Yercan'ın yardımcılığını Alper Şenoğlu'nun yapacağı açıklandı.