Manisa, ZEKA'dan 5.5 milyon TL'lik eğitim desteği alacak

Çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan program kapsamında Manisa 12 asil, 4 yedek proje ile 4 milyon 648 bin 196 TL'si Zafer Kalkınma Ajansından hibe olmak üzere Eş finansman destekleriyle birlikte 5 milyon 537 bin 373 TL eğitim desteği almaya hak kazandı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak, geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında hazırlanan projelerin değerlendirilmesi tamamlandı.

TR33 Bölgesinde bulunan Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak İlleri tarafından hazırlanan toplam 60 projenin değerlendirilmesi sonucunda, 34 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Manisa tarafından hazırlanan 17 projeden 12'si asil, 4'ü yedek listeye girerek büyük bir başarı sağlandı.

Hibe desteği ile 14 yerleşik, 3 mobil ‘Kendin Yap Atölyesi' kurulacak

Çocukların geleceğimiz olduğunu ve onlar için yapılan her şeyin çok değerli olduğunu ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Artık kodlamanın, yapay zekanın, otomasyonun ön plana çıktığı, endüstri 4.0'ın konuşulduğu dijital bir çağda yaşıyoruz. Çağın gerisinde kalmamak için de çocuklarımıza bu inovasyon kültürünü, teknolojiye yakınlığını aşılamak, oluşturulan bu platformlar sayesinde de çocuklarımızın bunları gözlemlemesini sağlamak lazım. Çocuklarımızın tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi gerekli. Yeni projeler hazırlarken çocuklarımızın eğitim ve öğretimine, gelişimlerine nasıl katkı sağlayabiliriz, onları nasıl daha ileri seviyelere taşıyabiliriz diye düşünüyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye gelecek yıllarda çocuklarımız sayesinde daha güzel yerlere gelecek, o yüzden onlar için yapılan her şey çok önemli ve değerli. Hazırlanan projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Desteğin yüzde 46'sı Manisa'ya

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından program kapsamında sağlanan toplam 10 milyonluk hibe desteğinin 4 milyon 648 bin 196 TL'lik payını Manisa aldı. Eş finansman destekleri ile birlikte Manisa'ya kurulacak olan 14 yerleşik, 3 mobil Kendin Yap Atölyesinin toplam bütçesi 5 milyon 537 bin 373 TL.

Hazırlanan projeler ve alınan hibe desteği ile Manisa'ya kazandırılacak olan atölyelerin yanı sıra 638 öğretmenin faydalanacağı 52 adet eğitmen eğitiminin de gerçekleştirileceği öğrenildi.