İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 1. derece sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Operasyonda Harabeler mevki'inde kaçak kazı yapan E.Ç (34), E.N (32) ve H.A (33) yakalandı. 1 metre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilen alanda şüphelilerle birlikte arama dedektörü ve 1 adet çapa yakaladı.


Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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