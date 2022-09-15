Manisa'da 1 milyar liralık hastane ihalesi tamamlandı

Manisa'nın Salihli ilçe tarihinin en büyük kamu yatırımı olan 400 yataklı dev sağlık kompleksinin ihale süreci tamamlandı.

Ağustos ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen 400 yatak kapasiteli Salihli Devlet Hastanesi'nde süreç tamamlandı. Salihli Beş Eylül Yerleşkesinde 83 bin 225 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Salihli'nin en büyük kamu yatırımını Kahramanmaraş, Kocaeli, Kilis illerindeki hastane inşaatlarını üstlenen ve şuanda Denizli ilinde yapımı süren 1000 yataklı Şehir Hastanesi inşaatını yapan firma kazandı. Yeni hastanenin yer tesliminden itibaren 700 gün içerisinde tamamlanması beklenirken projenin toplam tutarının 1 milyar lira olduğu öğrenildi.

“AK Partili Bilen: “Salihli'ye çok yakışacak”

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, sağlık kenti olan Salihli'nin 400 yataklı yeni hastanesi ile çok önemli bir kazanım elde edeceğini söyledi. Bilen, “Salihli Devlet Hastanesinin ihale süreci tamamlandı. Salihli'mize söz verdiğimiz gibi bu dev sağlık yatırımı için önemli bir aşama daha geride bırakılmış oldu. İhaleyi alan firma özellikle sağlık alanındaki yatırımları ile oldukça deneyimli ve güçlü. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlayacaklar. Her zaman dediğimiz gibi Salihli her şeyin en iyisine layık. İlçemize kazandıracağımız bu sağlık yatırımı, Salihli tarihinin en büyük kamu yatırımı olma özelliğini taşıyor. Tam bir sağlık kenti olan Salihli'miz, 400 yataklı yeni hastanesi ile 1 milyar liralık kamu yatırımı ile bölgede ayrı bir konuma sahip olacak. Bu yatırımın Salihli'mize kazandırılmasında süreci başından beri takip eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız doktor Fahrettin Koca, bakan yardımcılarımıza, bölge milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Yeni hastanemiz şimdiden Salihli'mize ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.