Manisa'da 1 milyon 106 bin seçmen oy kullanacak

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Manisa genelinde 1 milyon 106 bin 161 seçmen, 3 bin 573 sandıkta oy kullanacak.

Manisa'nın seçmen ve sandık sayıları belli oldu. 10 milletvekilini meclise gönderecek olan Manisa'da, 1 milyon 106 bin 161 seçmen, 3 bin 573 sandıkta oy kullanacak. Manisa'da en fazla sandık ve seçmen, Yunusemre ilçesinde bulunuyor. Yunusemre'de 548 sandıkta 187 bin 726 seçmen oy kullanacak. Bir diğer merkez ilçe olan Şehzadeler'de ise 355 sandıkta 121 bin 455 seçmen oy kullanacak. Ayrıca Şehzadeler'de cezaevinde 2 sandık kurulacak ve 1 seyyar sandık yer alacak. Yunusemre'de de 1 seyyar sandık bulunuyor. En az seçmen ise Köprübaşı ilçesinde bulunuyor. Köprübaşı'nda kurulacak olan sandık sayısı Ahmetli, Gölmarmara ilçelerinden fazla olmasına rağmen 10 bin 581 seçmen 61 sandıkta oy kullanacak. Bir sandıkta en fazla 380 oy kullanılacak.

Manisa İl Seçim Müdürü ve Yunusemre İlçe Seçim Müdürü Faruk Kanber, Manisa'da oy kullanacak seçmen ve kurulacak sandık sayıları hakkında bilgi verdi. Kanber, “14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel Milletvekili seçimleri yapılacak. Manisa'da en fazla seçmen 187 bin 726 kişi ile Yunusemre ilçesinde yer alıyor. Burada 548 sandık kurulacak. Şehzadeler'de 121 bin 455 seçmen 355 sandıkta oy kullanacak. Ahmetli'de 47 sandıkta 13 bin 285 seçmen oy kullanacak. Akhisar'da 430 sandıkta 137 bin 816 seçmen oy kullanacak. Alaşehir'de 258 sandıkta 78 bin 711 seçmen oy kullanacak. Demirci'de 134 sandıkta 28 bin 930 seçmen oy kullanacak. Gölmarmara'da 43 sandıkta 11 bin 682 seçmen oy kullanacak. Gördes'te 93 sandıkta 21 bin 915 seçmen, Kırkağaç'ta 105 sandıkta 30 bin 691 seçmen oy kullanacak. Köprübaşı'nda 61 sandıkta 10 bin 581 seçmen, Kula'da 136 sandıkta 34 bin 751 seçmen, Salihli'de 396 sandıkta 127 bin 873 seçmen oy kullanacak. Sarıgöl'de 91 sandıkta 28 bin 222 seçmen, Saruhanlı'da 143 sandıkta 44 bin 174 seçmen, Soma'da 278 sandıkta 83 bin 437 seçmen, Turgutlu'da 373 sandıkta 129 bin 380 seçmen oy kullanacak. Önümüzdeki günlerde seçmen kartları dağıtılacak” dedi.