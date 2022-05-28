Manisa'da 1 milyonluk iş aletleriyle çalınan kamyonet, İzmir'de bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 1 milyon liralık iş aletleriyle çalınan kamyonet, polis ekiplerinin çalışmasıyla İzmir'de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'nun Subaşı Mahallesi'nde park halinde bulunan M.Ö.'ye ait 45 K 5078 kamyonet, içerisinde 500 bin TL değerinde deniz motoru ve 500 bin TL değerinde iş aletleri ile çalındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine başlattıkları çalışma sonrasında, içindeki 1 milyon TL'lik aletlerle çalınan kamyoneti, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında kamyoneti K.B. ve B.A.'nın çaldığı tespit edildi. Bulundukları yerler tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, kamyonet ile çalınan iş makinelerin bazıları, kamyonet sahibi M.Ö.'ye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.