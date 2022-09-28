İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde gerçekleştirilen aramada 1 ton kaçak rakı, şarap ve viski ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde gerçekleştirilen aramada 1 ton kaçak rakı, şarap ve viski ele geçirildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde alınan bir istihbaratı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma ekipleri 27 Eylül tarihinde saat 18.00 sıralarında şüpheli M.B.(E/65) ve F.Ö.(E/65)'ye ait evlerde yaptıkları aramada yaklaşık 1 ton kaçak rakı, şarap ve viski ile 50 kilogram anason bitkisi ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili tahkikata başlandı.

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