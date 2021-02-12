Manisa'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmasında, il merkezinde bir depoda kaçak bandrolsüz kıyılmış tütün ve makaron olduğu tespit edilerek çıkarılan arama kararı sonrasında yapılan operasyonda; 1 ton 315 kilogram çeşitli markalara ait kaçak bandrolsüz kıyılmış tütün, 180 bin adet Makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.