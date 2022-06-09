Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

Manisa'da 25 okuldan 10 bin öğrencinin katılımıyla geleneksel mendil kapmaca çocuk oyunları düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. ve 4. sınıf öğrenciler arasında okullarda yapılan ilk etap mendil kapmaca yarışmalarına, 25 okuldan 10 bin öğrenci katıldı. Yarışmaların final etabı ise 25 okuldan 450 öğrencinin katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Birbirinden heyecanlı ve coşkulu geçen yarışmalara sonunda 3. sınıflar arası "Mendil kapmaca" yarışmasında birinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, ikinci Çağatay Uluçay İlkokulu, üçüncü Taytanlı İlhan İlkokulu, dördüncü Üzümcüler İsa Artunç İlkokulu oldu.

4. sınıflar arasında ise birinci Çağatay Uluçay İlkokulu, ikinci Cumhuriyet İlkokulu, üçüncü Taytanlı İlhan İlkokulu, dördüncü ise Türk Hava Kurumu İlkokulu oldu. Fair Play ödülleri ise 10 Ekim İlkokulu'na verildi. Dereceye giren okullara madalya ve kupalarını Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Levent Çimen, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.