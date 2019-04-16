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Manisa'da 10 DEAŞ şüphelisine gözaltı

Manisa’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul’da yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısı olduğu şüphelenilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısı olduğu şüphelenilen 10 şüpheli gözaltına alındı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi.


Gözaltına alınan zanlılardan birinin, İstanbul'da 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısının bulunduğundan şüpheleniliyor.

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