Manisa'da 100 binden fazla kişi dernek üyesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Manisa'da faaliyette bulunan 1.618 dernekte 90 bin 407'si erkek, 17 bin 146'sı kadın olmak üzere toplam 107 bin 553 üye bulunduğu öğrenildi. Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel, Manisa'da çok sayıda dernek olmasına rağmen derneklerin yeteri kadar proje yazamadığının altını çizdi.

1 milyon 413 bin kişinin yaşadığı Manisa'da yaklaşık 14 kişiden biri bir derneğe üye. Toplam 107 bin 553 kişinin dernek üyesi olduğu Manisa'da 1.618 dernek faaliyette bulunurken Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel derneklerin proje hazırlama konusunda daha aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Dernek başkanlığı, dernek çalışanı olmanın ve dernek üyesi olmanın ne kadar fedakarlık gerektirdiğini bildiklerini ifade eden Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel, “Dernekler Dairesi Başkanlığı 12 Eylül 2018/17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatıldı. Yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kuruldu. İllerdeki yapılanması da İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. Bu şekilde de devam ediyor. Kamu kurumlarının derneklerle olan ilişkilerini artırmak, derneklerin de kapasitelerini artırmak amacıyla o dönemki adıyla Dernekler Dairesi Başkanlığının verdiği proje desteklerinde 2017 yılında faydalanan derneklerden biri Yunusemre Muhtarlar Derneği'miz. Bu anlamda çok güzel ve ciddi bir proje yaptılar. Özellikle kadın istihdam alanında yaptıkları katkı hem Manisamız adına hem de ülkemiz adına çok ciddi bir katkıdır” dedi.

Manisa'daki derneklerin hazırladığı proje istatistikleriyle ilgili de bilgiler veren Güzel, “2015 yılında toplam 20 tane derneğimiz İçişleri Bakanlığı'nın proje desteği alması için başvurdu. Bunlardan 1 tanesi 63 bin liralık destek aldı. 2016 yılında bu sayı 31 oldu. Proje başvurusu almak üzere başvuran 31 dernekten 2 tanesi 82 bin liralık proje desteği aldı. 2017 yılında toplam 36 müracaat oldu. Bu çok güzel bir rakamdı 2017 yılı için. Bunlardan 6 tane derneğe proje desteği sağlandı. Toplamda da 259 bin liralık bir proje desteği verildi. 2018 yılında toplam 2 müracaat yapıldı. Müracaat sayısının düşük olmasının sebebi aslında derneklerimizde 'Biz projeyi yapıyoruz. Ama işte proje desteklenmiyor ya da projeye geri dönüş olmuyor' algısı. Bu aslında yanlış bir algı. Proje demek fikir demek. Yani proje üreten insanın aslında bir fikri vardır ve derneklerimizde artık biraz fikir odaklı çalışan derneklerimizdir. Önceden kurulmuş bazı dernekler günümüzde bu tip projelere kendileri katkı veriyorlar. Bir Yeşilay Derneği mesela. Bazı derneklerimize ciddi katkılarda bulunuyorlar. Başka dernekler, başka derneklere katkıda bulunuyorlar. Bu anlamdaki platform olayını çok önemsiyoruz. Dernek başkanlarına bunu tavsiye ediyoruz. Bir dernek bir proje yapar buna 10 dernek katkıda bulunur. 4 dernekle proje katkısı protokolü imzaladık. Bunun toplam bedeli de 184 bin lira. Şunu her zaman devam ettireceğiz inşallah biz müdürlük olarak derneklerimize her alanda yol göstermeye çalışıyoruz. Sıkıntılarına olabildiğince çare olmaya çalışıyoruz.” dedi.