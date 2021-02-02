Manisa'da 101 yaşındaki kadın yangında öldü

Manisa'nın Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi'nde çıkan yangında 101 yaşındaki Ümmü Özmeşeci, hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümmü Özmeşeci'nin yaşadığı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, ahşap ve yığma taş evdeki yangını söndürdü. Yangından evde yalnız yaşadığı öğrenilen 101 yaşındaki 5 çocuk annesi Ümmü Özmeşeci yaşamını yitirdi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.