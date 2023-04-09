Manisa'da 105 bin ton atık su arıtma çamuru bertaraf edildi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin kurulduğu günden bu yana MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 19 atık su arıtma tesisinden çıkan 105 bin ton arıtma çamurunun tesise gönderilerek bertarafının sağlandığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusunda sürdürdüğü çalışmalarla Manisa'nın doğasını ve geleceğini korumaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına önemli başarılara imza atıldığına vurgu yaptı, idare olarak yürütülen faaliyetleri anlattı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 19 atıksu arıtma tesisi hakkında bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, atığı kaynağında ayrıştırarak azaltmanın önemine değinirken sıfır atık konusuna da vurgu yaptı. Atık suyun arıtılma sürecinin ardından ortaya çıkan atıkların da bertaraf edilmesinin sağlandığını belirten Çevik, böylece tesislerin sıfır atık ilkesine göre çalıştığını söyledi. Çevik, ”2022 yılında yaklaşık bin 15 kilogram madeni atık yağı, yine laboratuvarlarımızda kullandığımız, imha edilmesi gereken, çıkan yaklaşık 500 kilogram atık laboratuvar kitleri, 13 tonun üzerinde ömrünü tamamlamış lastiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisans verdiği geri dönüşüm veya atık bertaraf tesislerine göndererek Çevre Bilgi Sistemine girişleri yapıldı. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi kurulduğu günden bu yana da 19 atık su arıtma tesisimizden çıkan 105 bin ton arıtma çamurunu tesise gönderdik ve bertarafı sağlandı. Sadece 2022 yılında 26 bin ton arıtma çamurunu Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne yönlendirdik. Kurum olarak atığı kaynağında azaltma ve ayrıştırma faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni benimseyen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten ve bu anlamda kurum olarak önemli başarılara imza atıldığını kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladık. Biz de kurum olarak 2021 yılında ‘Çevre Yönetim Birimi Belgemizi' yeniledik. 2017 yılında oluşturduğumuz Çevre Yönetim Birimi'miz, kurumdan çıkan bütün atıkların uygun olan lisanslı tesislere gönderimini sağlıyor. Yine aynı yıl idaremiz Sıfır Atık Belgesi almaya da hak kazandı. Bunun haricinde atık su arıtma tesislerimizin hepsinde atık yönetim planlarını ve sıfır atık belgelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına onaylatmış bulunuyoruz. Şu anda tesislerimizin tamamına yakını sıfır atık belgesine sahip” dedi.