Manisa'da 105'li dedeye yeni kimlik

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve dedelerin dedesi olarak anılan 105 yaşındaki Bektaş Ergül yeni kimlik kartına kavuştu. Ergül'ün kimliğini ise Kaymakam Levent Kılıç teslim etti.

Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torun çocuğu ve 13 torununun torunu bulunan 'dedelerin dedesi' namıyla anılan Bektaş Ergül, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu. Yeni Kimliği 3 gün gibi kısa bir sürede gelen Ergül'ün yeni kimliğini ise Kaymakam Levent Kılıç, Asırlık Çınarı evinde ziyaret ederek teslim etti. 105 yaşında yeni kimliğine kavuşan Ergül “Beni yerden göğe kadar çok mutlu ettiniz. Sizleri asla unutamam” dedi. Ergül, kendisine kimliğini teslim eden Kaymakam Kılıç'a tespih hediye etti.

Kaymakam Kılıç'ta ziyaret anısına Ergül'e beraber çekilmiş oldukları fotoğrafı hediye etti.

Kaymakam Kılıç'ın Bektaş Ergül'e ziyaretinde İlçe Nüfus Müdürü Asım Güven ile İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz eşlik etti.