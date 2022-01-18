Manisa'da 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 339 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza, 10 gram bonzai ve 0,80 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde tespit edilen 11 şahsa ait 10 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 339,63 gram esrar, 64,37 gram metamfetamin, 29 adet galara, 11 adet lyrica ve 2 adet gerica olmak üzere toplam 42 adet sentetik ecza, 10 gram sentetik kannabinoid, 0,80 gram Afyon sakızı, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile 1 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.