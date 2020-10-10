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Manisa'da 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında cinsel içerikli hap, jel, kapsül, krem, sprey, damla olmak üzere toplam 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere el konulurken A.İ ve F.G isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet sucusundan adli işlem yapıldı.

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