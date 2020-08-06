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Manisa'da 12 kilo kubar esrarı çuvalla taşırken yakalandılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi çuvalla 12 kilogram kubar esrar taşırken yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi çuvalla 12 kilogram kubar esrar taşırken yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ifadesi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, Gediz Nehri kenarında ekili 24 kök Hint keneviri daha ele geçirdi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.K. (22) ve İ.Y. (17) isimli iki kişinin çuval içerisinde kubar esrar taşıdığı bilgisi alındı. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahısları 12 kilogram kubar esrarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde Urganlı Mahallesi Gediz Nehri kenarında Hint Keneviri ekili bir alan olduğunu söylemesi üzerine bölgede yapılan aramada boyları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında değişen 24 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat devam ettiği bildirildi.

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