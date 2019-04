Manisa'da 13 binden fazla lisanslı judo sporcusu var

Yener Kahyalar Judo Salonu'nda her gün yapılan çalışmalarla yoğun bir sporcu kitlesine hitap edilirken, Manisa genelinde 83 bin 243 lisanslı sporcunun 13 bin 277'si judo lisansı ile spor yaptığı ve judoya olan ilginin her geçen gün arttığı bildirildi.

Judo Antrenörü Fatih Akcan, öncelikli amaçlarının vatanını milletini seven, ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Judoya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Akcan, “Ju, nezaket esneklik, do ise hayat boyu izlenilen bir yol demek. Do, bütün Uzakdoğu branşlarında bir felsefedir. Spor insanların hayatına olumlu etki oluşturan bir olgudur. Spor sayesinde insanlar sağlıklı iyi bir yapıya sahip oluyorlar. Daha sonra da kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Spor sayesinde çocuklara öncelikle hayatı öğretiyoruz. Sporcuyu heykeltıraş gibi işliyoruz. Başarı denildiği zaman insanların aklına madalya geliyor. Aslında başarı, insanları iyi yerlere sevk edip, iyi bir meslek sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Gençleri kötü alışkanlardan uzaklaştırmak da bir başarıdır. Öncelikli amacımız, vatanını milletini seven kişiler yetiştirmektir. Aileleri bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ailelerimizin en büyük amacı çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak. Bunu da eğitimle yapmaya çalışıyorlar. Eğitim her zaman şart ancak çocuğun hareket etmesi, enerjisini atma ihtiyacı da var. Bunu da en iyi şekilde sporla atabilir. Sporun her türlüsü dışarının en iyisinden iyidir. Teknoloji bağımlılığı hem sağlık hem de ahlaki sorunlara neden olabiliyor. Bu sorunu da sporla aşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Gökçen: “Judo sayesinde hayatımda çok şey değişti”

Genç judocu Niyazi Gökçen de judo sporunun hayatına büyük katkılar sağladığını, bu sayede kendini keşfettiğini söyleyerek, “Judo ile yeni bir aile kurdum. Yeni şehirler gördüm. Vücudumu geliştirdim. Okuldan çıkıp antrenmanlara geldim. Antrenmanlarda her zaman bir hedef için çalıştım. Her zaman bir hedefim oldu. Önceden sadece okul üzerine çalışırken, şimdi ikinci bir evim olarak gördüğüm judoyu ekledim. Judo sayesinde hayatımda çok şey değişti. Bir özgüven geldi. Herkes bana özenip çocuğunu judoyla tanıştırdı. Burada antrenmanları birlikte yapıyoruz. Sürekli beraber oluyoruz. Aramızda çok büyük bir bağ kurduk. Bu sayede kötü arkadaşlıklardan uzaklaştım. Judonun eğitim hayatıma da büyük katkısı oldu. Öğretmenlerim her türlü kolaylığı sağladı. Spor, bana hırslı olmayı öğretti. Bunu da sınavlarımda gördüm. Daha iyi notlar almak için çalıştım. Sokaklarda gezip teknoloji bağımlısı olmak yerine herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Gençlerde ulusal başarımdan sonra hedefim Avrupa ve Dünya çapında ülkemize madalyalar almak. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.

Karabulut: “Bakanlığımız bize her türlü imkanı sunuyor”

Yaklaşık 7 yıldır judo yapan Abidin Karabulut ise kendilerine çok iyi imkanlar sunulduğunun altını çizerek, “Dışarıda boş boş gezmektense burada bize sunulan imkanlardan yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız biz gençlere her türlü imkanı sunuyor. Çok güzel tesisler var. 7 yıldır judo yapıyorum. Judo bir yaşam biçimi. Saygı sevgi ve disiplinden oluşuyor. Bunlar olmadan judo olmaz. Burada arkadaşlarımız ve hocalarımız sayesinde gelişiyoruz. Okulda çok tanınan ve sosyalleşen bir insan oldum. Derslerime de olumlu etkisi oldu. Tüm Türkiye'den ve yurt dışından arkadaşlıklarım oldu” şeklinde konuştu.

Güneş: “Beslenmeme dikkat ediyorum”

Sporculardan Ecrin Güneş, 3.5 yıldır judo yaptığının altını çizerek, spora başladıktan sonra beslenmeye çok dikkat ettiğini anlatarak şunları söyledi: “Spor yapmak çok güzel. Dışarıdaki insanlardan bir farkın oluyor. Özel oluyorsun. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştım. Beslenmem değişti. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Judo çok disiplinli bir spor. Bayrağımıza, hocalarımıza ve mindere selam veriyoruz. Büyüklerimize karşı saygıyı öğrendik. Çevrem beni tanımaya başladı. Judo hakkında soru soranlar olması mutluluk verici. Ailem bana çok destek oldu. Onlar sayesinde buralardayım. Spor yapmayanlara tavsiyem, buraya gelsinler, hep beraber antrenman yapalım."

Çırpan: “Mert Şişmanlar idolüm”

Ümit Çırpan ise judoda başarıdan başarıya koşan milli judocu Mert Şişmanlar'ı örnek aldığını ifade ederek, “Mert Şişmanlar abimi örnek alıyorum. Onun gibi şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyorum. Ailemin teşvikleri ile spora başladım. Judoyu seçtiğim için çok mutluyum” dedi.