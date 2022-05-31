Manisa'da 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri başladı

Manisa'da 13. Tarzan ve Çevre Günleri, 'Manisa Tarzanı' Ahmet Bedevi'nin mezarı başında gerçekleştirilen anma töreniyle başladı. Avlantı Çeşmesi önünde gerçekleştirilen açılış töreni ile devam eden programda 'Tarzan Yürüyüşü' de yapıldı. Topkale mevkiinden Tarzan Meydanı'na yürüyen katılımcılar, temiz bir çevre vurgusu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle bir süredir dar bir çerçevede kutlanan Tarzan ve Çevre Günleri, bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Tema Manisa İl Temsilciliği, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu'nun katkı sağladığı 13. Tarzan ve Çevre Günleri Manisa'nın ağaçlandırılmasında önemli rol oynayan ve Manisa Tarzanı olarak anılan Ahmet Bedevi'nin, vefatının yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma töreni ile başladı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Tema Manisa İl Temsilciliği yetkilileri, Anemon Trekking Spor Kulübü Derneği Üyeleri, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Üyeleri ve Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu üyeleri katıldı.

Açılış töreni gerçekleştirildi

13. Tarzan ve Çevre Günleri programı, Avlantı Çeşmesi önünde gerçekleştirilen açılış töreni ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında, Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu öğrencilerinden Irmak Sürüm, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı program, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Sanat Topluluğu'nun da halk oyunları gösterisi ile son buldu.

'Tarzan Yürüyüşü'ne büyük ilgi

Gerçekleştirilen etkinlikte 'Tarzan Yürüyüşü' de gerçekleştirildi. Top atışıyla başlayan 'Tarzan Yürüyüşü'nde katılımcılar Topkale mevkiinden Tarzan Meydanı'na kadar yürüdü. Manisa Bando Takımı eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştiren öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizlerle temiz bir çevre vurgusu yaptı. Manisalılar da 'Tarzan Yürüyüşü'ne büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, alkışlarıyla katılımcılara destek verdi. Bu yıl 13. kez kutlanan Tarzan ve Çevre Günleri çerçevesinde etkinlikler hafta boyunca sürecek. Kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlerin düzenleneceği 13. Tarzan ve Çevre Günleri, pazar günü gerçekleştirilecek olan Manisa Tarzanı söyleşisiyle son bulacak.