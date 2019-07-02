Manisa'da 14 bin 780 öğrenci yetenek taramasından geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' ile geleceğin şampiyon sporcuları belirlenmeye devam ediyor. Manisa'da 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taramalarına yoğun bir katılım sağlandı.

Yetenek taramalarında Manisa genelinde 14 bin 780 öğrenci taramadan geçti. Bu öğrenciler arasında seçilen 944 öğrenciye özel çalışma programları uygulanmaya başlandı. Temel eğitim becerilerinden geçen öğrenciler, çoklu branş eğitimi alıyor. Takım sporları ve bireysel sporlarında 6 ay daha eğitim alacak olan öğrenciler, toplam 5 aşamadan sonra Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla ülke genelinde başlatılan projenin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi. “Yetenek taramasıyla geleceğin şampiyon sporcularını belirliyoruz” diyen Öztürk, “Çocuk ve gençlerimizin erken yaşta muhakkak spora başlaması gerekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde başlatılan projeyle ilimizde 14 bin 780 öğrenciyi taramadan geçirdik. Yeteneklerine göre belirlenen 944 öğrencimize il genelinde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Şu anda çoklu branş eğitimleri ile öğrencilerimizi Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, ilk olarak, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Yetenek taramalarımız yeni eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Seçilen 944 öğrencinin ilçelere göre dağılımı şöyle; Ahmetli (7), Akhisar (119), Alaşehir (95), Demirci (40), Gölmarmara (19), Gördes (10), Kırkağaç (6), Köprübaşı (28), Kula (25), Salihli (102), Sarıgöl (28), Saruhanlı (9), Selendi (21), Soma (69), Şehzadeler (69), Turgutlu (151), Yunusemre (146)