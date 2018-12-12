Manisa'da 1.5 milyar ton rezervlik zeolit madeni

Manisa'nın Gördes ilçesinde 1.5 milyar ton rezervlik zeolit madeni özel bir işletme tarafından çıkarılarak ihraç edilecek.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Kalkınma ve Yerel Eylem Grubu Derneği, Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlıkları kapsamında 1.5 milyar tonluk rezervi bulunan zeolit madeni işletmesini ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri ile maden işletmesi arasında Gördes'in kalkınması için fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Üretim Müdürü Saim Urcun, "Bu tarz çalışmalarla, tanıtımlarla, projelerle zeoliti hem hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz hem de Gördes'in tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şirketimiz 6 senedir zeolit üzerine Gördes'te faaliyetlerini sürdürüyor. Zeoliti özellikle yurt dışına çok yüksek oranda sevkimiz söz konusu. Kedi kumunda premium ürünler üretiyoruz. Zeolit gerçekten her derde deva. Zeolitin bir çok alanda kullanılması ve bir çok farklı özelliklere sahip olması yönünden çok büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Zeoliti, Türkiye'nin ve dünyanın önemli rezervlerine sahip olan Gördes'te, kırsal bölgeler için fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Yerel Kalkınma Uzamanı Serkan Temel, "Zeolitle kırsal bölgelerimizi ilişkilendirmek için farklı projeler üretmeyi hedefliyoruz. Zeolitle ilgili Gördes'te yapılacak herhangi bir etkinlik doğal olarak önce Gördes'teki zeolit sektörüne arından da bizim ilçemize katkı sağlayacak. Bizler derneğimiz adına şuan stratejik plan hazırlama aşamasındayız. Bunun için toplumun farklı kesimleriyle toplantılar düzenliyoruz. İlçemiz için oldukça önemli olan zeolit madenini de bu plan içerisine almak istedik. İnşallah stratejik planımız onaylandığında bununla ilgili farklı tanıtım ve etkinlik projelerini hayata geçiririz. Bugün bu yüzden sizleri ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Tarım, hayvancılık, yem katkı maddesi, kedi kumu, gübre ve koku giderici gibi 156 sektörde kullanılan zeolit minerali bakımından Gördes dünyada 5. sırada yer alıyor. Büyük bir rezerve sahip Gördes'te madenin çıkartılıp işlemesiyle hem istihdama hem de ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.