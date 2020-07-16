İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına Manisa’da ’Sancak koşusu’ düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına Manisa'da 'Sancak koşusu' düzenlendi. Etkinlikte güzel görüntüler oluşurken vatandaşlar da sancağı taşıyan sporcuları alkışlarıyla destekledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, İzmir Caddesi'nden başlayan, Doğu Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında yaklaşık 2 buçuk kilometrede yapılan Sancak Koşusu, 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganı ile etkinlikte yer alan sporcular, 15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğinde ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyarak güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi.



Etkinlikte her bir sporcu, 100 metre koşunun ardından sancağı arkadaşına teslim etti. Koşunun son bölümünde ise özel sporculardan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi sancağı tekerlekli sandalyesiyle taşıdı. Yurtkölesi, sancağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e alkışlar eşliğinde teslim etti. Vali Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün de yer aldığı törende sporculara katılım belgesi takdim ederek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.