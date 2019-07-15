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Manisa'da 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hatuniye Camisi’nde mevlit programı düzenlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hatuniye Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisinde mevlit programı düzenlendi. Öğle namazı öncesinde okunan mevlitin ardından 15 Temmuz Şehitleri için dualar edildi. Namaz sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

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