Manisa'da 15 yıldır cinayetten aranan hükümlü hayvan ağılında yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2008 yılında 'Kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından hayvan ağılında yakalandı. 15 yıldır kaçmayı başaran İ.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye faaliyetinde; 2008 yılından beri "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve hayvan ağılında saklandığı tespit edilen İ.B. (53) yapılan operasyon sonucu yakalandı. İ.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.