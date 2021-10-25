Manisa'da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak

İklim değişiklikleri ve yağış miktarının azalması nedeniyle, özellikle yaz aylarında arazi sulaması noktasında sıkıntı yaşayan çiftçilere, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir destek geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 farklı ilçede 1600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firma yetkilileri ile sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında yapılacak olan tesislerin, önümüzdeki sulama sezonuna yetiştirileceği belirtildi.

Manisa'daki tarıma dayalı üretimin artması ve üreticilerin gelir artışı elde etmesi için önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda etkisini gösteren kuraklık nedeniyle iyice zorlaşan sulama faaliyetlerini desteklemek amacıyla 5 farklı ilçede tarımsal sulama tesislerinin yapımı için sözleşme imzaladı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve yüklenici firma yetkilisinin katılımıyla sözleşmeye imzalar atıldı.

“Kırsal kalkınma desteklerimiz sürüyor”

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde tarımsal kalkınmayı desteklemeye hızla devam ediyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanan projelerin ihalesini gerçekleştirdik. Bugün itibariyle yapım sözleşmesini imzaladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif yerlere tarımsal sulama sistemi kazandırmak için; Kırkağaç İlçesi Kocaiskan Mahallesi Tarımsal Sulama Havuzu, Soma İlçesi Beyce Mahallesi Damla Sulama Tesisi, Ahmetli İlçesi Dereköy Mahallesi Damla Sulama Tesisi, Şehzadeler İlçesi Gökbel Mahallesi Damla Sulama ve Terfi Hattı, Gördes İlçesi Beğel Mahallesi Gölet Dolu Savak ve Vana Odası yapım işleri gerçekleştirilecektir. İlçelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sulama sezonuna yetiştirilecek

Sözleşme kapsamında 1600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulamaya alınacağını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Gördes Beğel'de var olan tesisimizin vana odası, dolu savağı ve terfi hattında bir onarım gerçekleştirerek daha sağlıklı bir işletmecilik yapacağız. Diğer 4 mahallede yeni tesisler yapacağız. Yaklaşık 1600 dönüm araziyi yeniden kapalı sistemde sulamaya açmış olacağız. Tesisleri, sulama sezonuna yetiştirmek üzere yüklenici firma ile gayretli bir şekilde çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.