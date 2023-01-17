Manisa'da 17 adrese uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Soma ilçesinde 17 şahsa ait 17 ev ve 1 iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 adet sentetik ecza, 25 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken işlemlerine devam edildiği öğrenildi.