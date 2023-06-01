Manisa'da 18 bin 640 öğrenci LGS'ye girecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. LGS'ye Manisa'dan 18 bin 640 8. sınıf öğrencisinin gireceği açıklandı.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında geçen yıllara göre herhangi bir değişiklik yapılmazken, sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl öğrenciler bakanlığın yaşanan depremler nedeniyle aldığı karar nedeniyle ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Manisa'da ise 315 okulda, 1300 salonda toplam 18 bin 640 sekizinci sınıf öğrencisinin LGS'ye gireceği öğrenildi. Sınav tüm ülkede olduğu gibi Manisa'da da 09.30'da başlayacak. Sınavla ilgili açıklama yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçerek gecikmeli olarak başladık. Hep birlikte yaralarımızı sarmak için çaba harcıyoruz. Bu zorlu süreçte sınava girecek 8. sınıf öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak adına Bakanlığımız ikinci dönem konularına sınava dahil etmedi. Böylece öğrencilerimiz psikolojik olarak daha rahat bir dönem geçirdi. Manisa'da deprem bölgesinden gelerek eğitimlerine ilimizde devam eden öğrencimiz de pazar günü LGS sınavına girecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edileceği ve öğrencilere sınav sonuç belgesinin posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtildi.