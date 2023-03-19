Manisa'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Manisa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümünde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Masa Tenisi turnuvası yapıldı.

Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki turnuva; küçükler yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yapıldı. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.