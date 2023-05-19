Manisa'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisalı gençler hünerlerini sergiledi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları gösterileriyle beğeni toplarken yapılan törenin ardından spor şöleni Manisalıların büyük ilgisini çekti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk tören Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik Anıtına Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanında Manisa Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programına geçildi. Törenlere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Törende bir konuşma yapan Manisa İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Güler Sökmen, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlığımız için yaktığı meşalenin, heyecanını ve coşkusunu, Cumhuriyetin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla yasamaktayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Bu yıl tüm yurtta ‘Mesele memleketse yaşımız hep on dokuz' temasıyla bayramımızı kutluyoruz. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal'in sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Mesele memleketse Türkiye'nin geleceğe olan yürüyüşünde bilim, spor, sanat ve hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye hedeflerine siz gençlerimizle ulaşacağız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Mesele memleketse, bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Törende, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk'e cevabı ise Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından seslendirildi. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından tekvando, judo, güreş ve cimnastik gösterileri ise büyük beğeni topladı. Törenin ardından meydanda oluşturulan spor panayırı ise Manisa protokolünden ve Manisalılardan büyük ilgi gördü.