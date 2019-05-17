Manisa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı düzenlenecek olan programlar ile dolu dolu kutlanacak.

Manisa'da hafta sonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı kutlamalarının coşkusu yaşanacak. Hazırlanan program kapsamında, Manisa Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilecek programlarda 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası ile Gençlik Haftası Judo Turnuvası düzenlenecek. Saat 12.00'da ise Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Gençlik Haftası Hentbol Turnuvası düzenlenecek. Magnesia AVM'de ise saat 13.00'da Spor Panayırı gerçekleştirilecek.

Kutlama programı kapsamında 19 Mayıs 2019 Pazar günü kutlama programı saat 09.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından oluşturulan kortej ile Atatürk Spor Salonu'na intikal edilecek. 10.30 itibari ile Atatürk Spor Salonu'nda protokolün yerini almasıyla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün konuşması sonrasında sırasıyla öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ardından Gençliğin Ata'ya cevabı okunacak. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo, Jimnastik, Judo ve Güreş gösterileri düzenlenecek. Kutlama programları kapsamında ayrıca saat 19.19'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda Dünya Atabarı Oynuyor Projesi Etkinliği kapsamında bin öğrenci tarafından Atabarı oyunu sergilenecek.