İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı

Manisa’da Anadolu’nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü.

Manisa'da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı da müdahale etti.


Salihli-Gölmarmara yolu Bintepeler mevkii Belen kavşağı karşısındaki ekin tarlasında saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 bin dönüm ekin ekili arazi küle dönerken, yangın tamamen söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.