Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılında Manisalılar atalarını özlemle andı. Saatler 09.05'te seyir halindeki araçlar çalan sirenlere kornalarıyla eşlik ederken kimi sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu.

Manisa'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılı düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin yanı sıra saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm şehirde inleyen siren sesleri ve araç kornaları eşliğinde Manisa'da 2 dakikalığına hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte şehrin içinden geçen İzmir-İstanbul karayolunda araçlarını durduran sürücüler arabalarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bütün okullarda da düzenlenen törenlerde öğrenciler Atatürk'ü andı.