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Manisa'da 2 eve fuhuş operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Dört kadın sınır dışı edilirken, 2 ev ise 30 gün süreyle mühürlendi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziler ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.Ö.(42) ile yabancı uyruklu I.M.(38), N.M.(34), M.A.(29) ve K.D.(32) yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan ve emniyete götürülen N.Ö.'ya fuhuşa aracılık ve yer temini etmekten, yabancı uyruklu 4 kadına ise fuhuş yapmaktan adli işlem yapıldı. Öte yandan fuhuş yapılan 2 ev 30 gün süreyle mühürlenirken, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.


Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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