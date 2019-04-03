Manisa'da 2. Kalıpçılık Zirvesi gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Derneği (MAKİM) tarafından 2'ncisi düzenlenen Kalıpçılık Zirvesi'nde konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, çok acımasız bir dünyada rekabet ettiklerini belirterek, güçlü bir ekonomi sahip olmanın yolunun çalışmaktan, katma değeri yüksek üretim yapmaktan ve bu ürünleri ihraç etmekten geçtiğini söyledi.

Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Derneği (MAKİM) tarafından 2. MAKİM Kalıpçılık Zirvesi yapıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Salonunda yapılan zirveye Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ve sektör temsilcileri katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan MAKİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Arslan, MAKİM kuruluşundan bugüne kadar birbirine rakip olan üyeler arasında dostluğu ve dayanışmayı pekiştiren, iş potansiyelini büyütmeyi hedefleyen bir yapı olduğunu kaydetti. MAKİM'in sadece Manisa'da kurulan ve sadece Manisa'dan üye kabul eden bilgi ve tecrübeyi dünyaya paylaşan bir yapı olduğunu vurgulayan Arslan, bugüne kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. İşleri gereği teknik liselerle iç içe olduklarını ifade eden Arslan, teknik eleman bulma konusunda çok büyük sıkıntılarının olduğunu dile getirdi. Endüstri Meslek Liselerinin kapasitenin artırılması için sürekli taleplerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Arslan, “Keşke yapılabilse de Manisa'da sadece kalıpçılık endüstri meslek lisesi yapılsa. Ve ilerisinde de kalıpçılık akademisi yapılsa. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kalıpçılık Zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, çok acımasız bir dünyada rekabetin üst seviyede yaşandığı bir ortamda aynı grupta aynı pastadan pay almak isteyenlerin bir arada olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, “Odamızda değişik ülkelerin delegasyonlarını ağırlıyoruz. Hepsinin ortak görüşü şu. Gelecek olan 10 yılda bugünkü sanayi üretiminin yüzde 65'inin yok olacağını söylüyorlar. Bu yüzden birbirimizi kırmadan sorunların çözümü için çalışmalıyız. Eskiden biz sorunların çözümü için Ankara'ya giderdik, şimdi durum değişti . Ankara üyelerimizin işyerlerine geliyor. Çözüm noktasında birebir görüşmeler sağlıyor. Eğer bir sorun varsa çözümü de vardır. Ülke olarak çok çalışmalıyız, üretmeliyiz. Eğer çalışma ve üretme noktasında bir irade ortaya koyamazsak sıkıntılarımızda artar. Çok hızlı değişen bir dünya var. Bugün 5 yıl önce ölen bir adam tekrar dünyaya gelmiş olsaydı, böyle bir şansı olsaydı hangisinin Çin, hangisinin Amerika olduğu noktasında kafası karışırdı. Kapitalizmin babası Amerika, serbest piyasa ekonomisinin dışında korumacı duvarları savunuyor. Komünist Çin ise tam tersi serbest piyasa ekonomisini sonuna kadar savunmak için irade ortaya koyuyor. Hepimizin bu vatan toprağı için mücadele edenlere karşı borcumuz var. Çalışacağız, üreteceğiz ve ürettiklerimizi de ihracat yapacağız ” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yaptığı konuşmada, Manisa'nın Türkiye'de sanayi üretimi açısından önemli iller arasında yer aldığını kaydetti. Dünyada çok acımasız bir rekabetin olduğunu ve kimse kimsenin gözyaşına bakmadığını vurgulayan Deniz, artık savaşların sadece silahla olmadığını, bugünkü savaşların teknoloji savaşlarına, üretim savaşlarına dönüştüğünü söyledi. Vali Deniz, “İnanın yapmamız gereken çok şey var. Yeter ki bizler bir olalım, diri olalım. Gönülden, yürekten çalıştıktan sonra bu milletin yapamayacağı bir iş yoktur” dedi.

Konuşmaların ardından MAKİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Arslan, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a kalıpçılık zirvesine vermiş oldukları destekten dolayı plaket takdiminde bulundu.Kalıpçılık Zirvesinin sabah bölümü sektörde yer alan firmaların Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesi içerisinde açmış oldukları stantlarının ziyaret edilmesi ile son buldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve tam gün süren Kalıpçılık Zirvesi'nin öğleden sonraki bölümünde ise zirveye davet edilen konuklar sektördeki yenilikler başta olmak üzere sektördeki son gelişmeler hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirmede bulundu.