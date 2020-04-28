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Manisa'da 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ücretsiz Maske Dağıtımı” projesi kapsamında Manisa’da 2 milyonu eczaneler aracılığıyla olmak üzere toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ücretsiz Maske Dağıtımı” projesi kapsamında Manisa'da 2 milyonu eczaneler aracılığıyla olmak üzere toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla özellikle market ve pazaryerleri gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilerek, vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı. İlimizde ücretsiz maske dağıtımı kapsamında vatandaşlarımıza bugüne kadar, Valiliğimiz, PTT ve eczaneler aracılığı ile toplam 2 milyon 854 bin 765 adet maske dağıtıldı. Vatandaşlarımız https://maske.epttavm.com ve https://basvuru.turkiye.gov.tr adresinden maske talep edebilirler." denildi.

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