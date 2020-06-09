İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza ManisA'nın Demirci ilçesi Demirci-Selendi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf K. idaresindeki 43 KH 993 plakalı otomobil, Yusuf G. idaresindeki 45 ABC 392 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf G., Turan G., Yusuf K. ve Ayşe K. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.