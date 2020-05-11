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Manisa'da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde bulunan 2 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde bulunan 2 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.


Kırkağaç'a bağlı Gelenbe Mahallesindeki iki sokak bugün saat 16.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.


Karantinaya alınan Gelenbe Mahallesi 19. ve 21'inci sokaklarda 8 konutta 16 kişinin ikamet ettiği bildirildi.

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