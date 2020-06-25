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Manisa'da 2 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 parça halinde 21,05 gram Eroin maddesi, 4 parça halinde 6,61 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Olayla ilgili 1'i İran uyruklu, 1'i Afgan uyruklu 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 2 şahıs işlemlerinin ardından 23 Haziran'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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