Manisa'da 20 suç kaydı olan şahıs uyuşturucudan yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 20 ayrı suç kaydı bulunan şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahsın üzerinden; 7,67 gram metamfetamin maddesi, 0,96 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap ele geçirildi. Konuyla ilgili H.B. (25) isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.