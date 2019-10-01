Manisa'da 200 bin fidan toprakla buluşacak

11.2019 tarihinde saat 11.11'de 2 bin 23 farklı lokasyonda aynı anda yapılacak etkinlikle 11 milyon fidan toprakla buluşacak. '11 milyon fidan projesi' kapsamında Manisa'da da 200 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan ‘11 milyon fidan projesi' hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Proje kapsamında Manisa'da 200 bin fidan dikileceği öğrenildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Ahmet Deniz'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, kaymakamlar, ilçe orman işletme müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini arttırmak, toplumun her kesimini çevreye duyarlı bir hale getirmek özellikle de orman yangınları sebebi ile telef olan ağaçların bir kısmını da olsa telafi edebilmek amacıyla 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı fidan dikimi etkinliği düzenlenecek.

7 den 77'ye toplumun her kesiminden vatandaşın katılımıyla 2 bin 23 farklı lokasyonda aynı anda 11 milyon fidan dikiminin gerçekleştirileceği etkinlik kapsamında Manisa'da da 200 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.