Manisa'da 2018 yılında 40 milyon metreküp atıksu arıtıldı

Ekolojik dengenin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin öneminin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Manisa bırakma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki en büyük sorunlardan biri olan atıksu arıtma tesisleri noktasında yaptığı yatırımlarla adeta Ege Bölgesinin kaderini de değiştiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilçe belediyeleri ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden devralınan 13 atıksu arıtma tesisi kısa sürede devreye alınarak faal hale getirildi. Ardından yatırım hamlesine başlayan MASKİ, Turgutlu, Gördes ve Soma'da inşa edilen tesislerle birlikte 2018 yılında il genelinde 40 milyon metreküp atıksuyu doğal ortama zarar vermeden uzaklaştırdı.

MASKİ, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ile Manisa merkeze, 75 milyon TL yatırım ile dünya standartlarında bir tesis kazandırdı. Atıksu arıtımına başlanan tesiste, 2019 yılında 22 milyon metreküp atıksu arıtılarak Gediz'e salınacak.

İki tesis daha kazandırılıyor

İl genelinde vatandaşların atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden etkilenmemesi için Alaşehir ilçe merkezine de yeni bir tesis inşa ediliyor. 25 milyon TL yatırım bedeli ile yapılmaya başlanan tesis sayesinde gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam alanı bırakılacak. Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesinde de 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile bir atıksu arıtma tesisi inşa edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, ekolojik dengenin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin öneminin altını çizerek, gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Manisa bırakma gayreti içinde olduklarını vurguladı. Başkan Ergün, “Gediz ve Bakırçay'ın kirlilikten kurtarılması adına yoğun bir mesai harcıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geride kalan sürede atıksu arıtma tesislerine 238 milyon TL yatırım yaptık. İlimizin fiziki değişiminin yanı sıra, altyapı anlamında yapmış olduğumuz yatırımlar ile gelecek nesilleri koruma altına alıyoruz. Yapısal anlamda birbirinden önemli projelerle örnek çalışmalara imza atan MASKİ Genel Müdürlüğümüz, hayata geçirdiği projelerle Manisamızın adeta çehresini değiştirerek bambaşka bir şehri halkın hizmete sunmaya gün be gün devam ediyor. Manisalılara hak ettikleri hizmetleri ulaştırmak adına var gücümüzle el birliğiyle çalışıyoruz. Kurulduğunda masa ve sandalyesi dahi olmayan bir kurumdan, bugün geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde gerçekten de göğsümüz kabarıyor. Manisa'nın geleceğini yeniden dizayn ediyoruz. Yaptığımız yatırımların hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.