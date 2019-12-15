Manisa'da 2020 Hac kayıtları tamamlandı

Manisa'da 2020 yılı Hac kayıtları tamamlandı. 3 bin kişinin ilk defa kayıt yaptırdığı açıklanırken, 38 bin 788 kişinin kaydının ise otomatik olarak yenilendiği ve toplam başvuru sayısının 41 bin 788 kişiye ulaştığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın getirdiği yeni vergilerle en düşük Hac ücreti 16 bin Riyal olduğu ve fiyatların oda tercihine göre artacağı öğrenildi.

2020 yılı için Hac kayıtları süreci tamamlandı. 11 Kasım'da başlayan 2020 Hac kayıtları 13 Aralık itibariyle sona erdi. 2020 yılında ilk defa Hacca gitmek üzere müracaat eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Kayıt yenileme işlemleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından otomatik olarak yapıldı. Suudi Arabistan tarafından Türkiye için belirlenen 2020 Hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırılarak, 83 bin 430'a yükseltildiği öğrenilirken 2020 Hac Kuralarının 9 Ocak'ta çekileceği ve Hac kesin kayıtlarının ise 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Manisa'dan 1450 kişi Hacca gidecek

Manisa İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü İsmail Taşçi, Manisa'da 2019 yılında kuraya katılan 38 bin 788 kişinin Hac ön kaydının otomatik olarak yapıldığını söyledi. 2020 yılında ilk defa Hac ön kaydı yaptıran kişi sayısının 3 bin kişi olduğunu vurgulayan Taşçi, “96 kişi ise maddi, sağlık ve ailevi nedenlerle hac kayıtlarını sildirdi. Manisa'dan geçen yıl 1368 kişi Hacı olmak için kutsal topraklara gitti. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Suudi Arabistan arasında imzalanan protokolle Türkiye'den gidecek hacı sayısı artırıldı. Bu yıl Manisa'dan 1450 kişinin gitmesini bekliyoruz.” dedi.

2020 Hac kuralarının 9 Ocak'ta çekileceğini ifade eden Taşçi, “Fiyatlarda geçen seneye göre biraz artış olacak. Suudi Arabistan'ın uyguladığı yeni vergilerden dolayı artış olacak. En düşük Hac ücreti 16 bin Riyal civarı başlayacak. Fiyatlar oda tercihine göre değişecek. Bu sene ilk defa kayıtlar e-devlet üzerinden yapıldı. Vatandaşların buna ilgi gösterdiği görüldü” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler kurasız gidecek

Şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarının kurasız Hacca gidebileceğini belirten Taşçi, “Şehit yakınlarımızın eşi, çocuğu, annesi, babası, gazilerimizin kendileri ile eşleri kurasız Hacca gidebilecek. Bunun için sistemden ön kayıt yaptırırken bu durumlarını belirtmeleri gerekiyor.” dedi.

Hac için 12 yıldır bekleyenler var

Hacca gitmek için 2008 yılından itibaren en fazla bekleyenlerin olduğunu kaydeden Taşçi, 12 yıldır bekleyenlerin olduğunu ve bunların 144 kura kat sayısı ile değerlendirileceğini vurguladı.