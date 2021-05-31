Manisa'da 2020 yılında 5 binden fazla kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

Necip Yemenici 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde Manisa'da yapılan çalışmaları değerlendirdi. Dr. Yemenici 2020 yılı içinde Manisa'da sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 249 kişinin müracaat ettiğini ve 897 kişiye ilaç tedavisi başlandığını söyledi. 482 kişiye sadece danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Yemenici, 2020 yılı içerisinde 357 kişinin sigarayı bıraktığının tespit edildiğini belirtti.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacı ile 31 Mayıs tarihinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak ilan edildiğini hatırlatan Necip Yemenici, “DSÖ tarafından 2021 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir yıl sürecek olan küresel bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya, çeşitli girişimler ve dijital çözümler aracılığıyla dünya çapında 100 milyon insanı tütünü bırakma girişimlerinde desteklemeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Covid-19 salgını sigarayı bırakmaya yöneltti

Covid-19 salgınının dünya genelinde milyonlarca tütün kullanıcısının sigarayı bırakmak istemesine neden olduğunu kaydeden Yemenici, “Bununla birlikte, özellikle salgının getirdiği sosyal ve ekonomik stresler nedeniyle tütünü bırakmak da zordur. Dünya çapında yaklaşık 780 milyon insan bırakmak istediğini söylemekte, ancak bunların sadece yüzde 30'u tütüne hem fiziksel hem de zihinsel bağımlılıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilecek araçlara erişebilmektedir. Tütünü bırakmanın kısa ve uzun vadede sağlığa yararları vardır: Sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra kalp atış hızı düşer, 12 saat içinde kandaki karbon monoksit seviyesi normale iner. 2-12 hafta içinde dolaşım düzelir ve akciğer fonksiyonu artar. 1-9 ay içinde öksürük ve nefes darlığı azalır, 5-15 yıl içinde inme riski sigara içmeyenler ile aynı düzeye iner. 10 yıl içinde akciğer kanseri ölüm oranı sigara içenlerin yaklaşık yarısı kadardır, 15 yıl içinde kalp hastalığı riski ise sigara içmeyen biriyle eşdeğerdedir.” diye konuştu.

Manisa'da 2020 yılı içinde 95 kişiye ceza kesildi

Türkiye'de ise sigara bırakma çalışmaları kapsamında; toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenimi önlemek amaçlarıyla 2021 yılı Mayıs ayı itibariyle “Başarabilirsin” temasıyla sigara bırakma kampanyasının hayata geçirildiğini dile getiren Yemenici, “Bu kapsamda; https://alo171.saglik.gov.tr/ sitesindeki ‘Başarabilirsin' butonu üzerinden kampanya katılım formu ve bağımlılık düzeyi tespitine yönelik form doldurularak kampanyaya katılım sağlanmaktadır. Formu dolduran kişilerin sigara bırakma polikliniği (SBP) randevuları, İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerimizce planlanarak ilgili kişilere bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından, sigara bırakmak isteyen kişilere yönelik internet ortamında tütün ürünü kullanımının ve pasif etkilenimin zararları ile tütün ürünü bırakma yöntemleri konusunda sigara bıraktırma seminerleri organize edilecek ve ilgili kişilerin katılımı sağlanacaktır. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. Dumansız kapalı kamusal mekânlar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları yaratarak insanları tütün dumanına maruz kalmaktan korumaktayız. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkında Kanun kapsamında ihlallerin tespitine yönelik Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi (DHSDS) ile ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ile rutin denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlaması yapılmaktadır. İlimizde denetimler, tablet bilgisayarlarla ve il genelindeki 20 denetim ekibiyle yapılmaktadır. 4207 sayılı Kanun kapsamında ekiplerimiz, 2020 yılı içerisinde, İl genelinde 34 bin 573 denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerde kapalı alanda Tütün ve Tütün Ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 95 kişiye para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saatleri ile sınırlı tutulmayıp, hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat üzerinden planlanarak yapılmaktadır. 4207 sayılı Kanun ihlaline şahit olan vatandaşlarımızın ALO 184 SABİM, ALO 112 Acil Çağrı hatlarına ve yeşil dedektör uygulaması ile şikâyette bulunabilirler.” dedi.

Manisa'da 357 kişi sigarayı bıraktı

Manisa'da mevcut sigara bırakma polikliniklerine 2020 yılı içerisinde 5 bin 249 kişinin müracaat ettiğini kaydeden Yemenici şunları söyledi: “Başvuran 5 bin 249 kişiden 897 kişiye ilaç tedavisi başlanmış, 482 kişiye sadece danışmanlık hizmeti verilmiş olup; 2020 yılı içerisinde 357 kişinin sigarayı bıraktığı tespit edilmiştir. Sigarayı bırakma ilaçları 15 Şubat 2015 tarihi itibariyle ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır. 2020 ve 2021 yılında ilimizde toplam 8 bin 932 kutu ilaç ve 40 adet nikotin bandı bakanlığımız tarafından tekrar ilimize gönderilmiş ve tamamı dağıtılmıştır.”