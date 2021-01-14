Manisa'da 2021 yılında da yatırımlar hız kesmeyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısında 2020 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen hizmet ve yatırımlarında hız kesmediklerini belirten başkan Ergün, MASKİ kanadında kırsal mahalleler ile Turgutlu merkez ve Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinde yapacakları yatırımları da anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, altyapı yatırımları kapsamında yaptığı açıklamada, “Şehzadeler ilçemiz Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy Mahallesi, Yunusemre ilçemiz Karakoca Mahalleleri için de 8 Şubat'ta ihaleye çıkacağız. Salihli ilçemiz Köseali Mahallesi, Alaşehir ilçemiz Kemaliye Mahallesinin de ihale tarihleri belli oldu. 11 Şubat'ta ihaleleri gerçekleştirilecek” dedi. Alt ve üstyapı müjdelerine devam eden Başkan Ergün, “Turgutlu ilçemiz Urganlı, Yeniköy, Akçapınar, Avşar ve Çepnidere Mahallelerimiz, Saruhanlı ilçemiz Kemiklidere, Çullugörece, Kayışlar, İshakçelebi ve Sarıçam Mahallelerimiz, Soma ilçemiz Cenkyeri Mahallemizde yapacağımız alt ve üstyapı çalışmalarının da ihaleleri gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

2020 yılı sonunda yer teslimleri yapılarak çalışmaların başladığı mahalleler ile altyapı işleri tamamlanarak üstyapısında son aşamaya gelinen yerler hakkında da bilgi veren Ergün, “Ahmetli ilçemizin Gökkaya ile Saruhanlı ilçemizin Mütevelli, Azimli ve İshakçelebi, Gölmarmara Ozanca ve Salihli Karayahşi Mahallelerinde altyapı ve üstyapı projelerimizin ihalesini gerçekleştirdik ve çalışmalara başladık. Yüklenici firmaya yer teslimini yapmış olduğumuz Gördes ilçemizin Güneşli, Evciler ve Ulgar mahallelerinde çalışmalara kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Alaşehir ilçemiz Kavaklıdere ve Yeşilyurt Mahalleleri ile Saruhanlı ilçemiz Büyükbelen Mahallesinde altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı çalışmalarında son aşamaya geldik” dedi.

Turgutlu'da önemli bir altyapı çalışmasına hayat verdiklerinin altını çizen Başkan Ergün, “Turgutlu ilçemiz Albayrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan DSİ sulama kanalının yanında 2020 yılında başladığımız ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme işimizi tamamladık. Yılların sorunuydu bu. Urganlı, Yeniköy, Akçapınar, Avşar ve Çepnidere'nin de kanalizasyon altyapısını bu kollektör hattına bağlayacağız. Atıksuları, Turgutlu'daki tesisimize taşıyarak arıtacağız. Bütün bunları yapmamızın amacı daha fazla atıksuyu arıtmak. Çevre kirliliğine son vermek” diye konuştu.

Turgutlu ilçe merkezinde yağışlı havalarda su birikintileri yaşanan Atatürk ve Mustafa Kemal Mahallelerinde 4 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapacaklarını belirten Başkan Ergün, bu projenin de ihalesinin yapıldığını kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Akhisar'da yapacakları altyapı çalışması hakkında da meclis üyeleri ve ekranları başındaki izleyicilere hitap eden Başkan Ergün, “Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinde yapacağımız 6 bin 200 metre kanalizasyon ve 4 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşeme işi için de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bir vatandaşımızın tarlasının içinden geçerek hattın bağlantısını yapacağız. Uzlaşı içerisinde çözmek istedik ancak vatandaşımız razı olmadı. Bu sorunu da aştığımız zaman hayırlısıyla projemize hayat vereceğiz” dedi.